تقارير أمريكية: إطلاق قرابة 30 صاروخا على كييف في آخر 40 دقيقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كشفت تقارير أمريكية، عن إطلاق قرابة 30 صاروخًا على العاصمة الأوكرانية كييف، في آخر 40 دقيقة.

وقال الرئيس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا استأنفت ضرباتها الصاروخيا اعتبارا من فجر الجمعة بالتوقيت المحلي.

فيما قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن العاصمة كييف تعرضت لغارات روسية “مروعة” تشبه الغارات التي شنتها ألمانيا النازية على المدينة.

أخبار قد تهمك

وكتب كوليبا على تويتر: “ضربات صاروخية روسية مروعة على كييف”.

وتابع يقول إن “آخر مرة شهدت عاصمتنا مثل عمليات القصف تلك كانت في عام 1941 عندما تعرضت لهجوم من ألمانيا النازية. وتمكنت أوكرانيا من دحر هذا الشر في ذلك الحين وستهزمه هذه المرة أيضا”.

ودعا كوليبا مجددا إلى فرض عقوبات صارمة على روسيا وزعيمها فلاديمير بوتين ، داعيا الدول إلى قطع العلاقات مع موسكو و “طرد روسيا من كل مكان”.

وكتب: “أوقفوا بوتين. اعزلوا روسيا”.