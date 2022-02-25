مستشار الحكومة الأوكرانية: اليوم سيكون الأصعب على بلادنا

محمد بن مسعود - الدمام - قال مستشار الحكومة الأوكرانية أن اليوم “الجمعة” سيكون الأصعب على بلادنا، مشيرا الى أن روسيا تخطط لدخول كييف بالدبابات.

وفي تصريحات اليوم قال: اليوم سيكون من أصعب الأيام التي تمر بها.