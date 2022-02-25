جمعية الدعوة بأجياد تشارك في مؤتمر التحول الرقمي للقطاع غير الربحي بمكة المكرمة

محمد بن مسعود - الدمام - مكة المكرمة – محمود حميد

شاركت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مؤتمر التحول الرقمي للقطاع غير الربحي بمنطقة مكة المكرمة والذي انطلق برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة وأقيم في قاعة المؤتمرات بفندق فيرمونت بأبراج الساعة خلال الفترة: 22-23 رجب لعام 1443هـ.

وشملت مشاركة الجمعية في هذا المؤتمر الحضور في الجلسات الإثرائية وورش العمل الجانبية، إضافة إلى ذلك مشاركة الجمعية بجناح كبير في المعرض المصاحب حيث استعرضت فيه برامجها ومناشطها الدعوية المقدمة لضيوف الرحمن وسكان البيئة المحيطة بمنطقة الحرم عبر استخدام باركودات رقمية, وشهد الجناح إلى استقبال أكثر من 1000 زائراً خلال فترة المؤتمر.

كما وزعت الجمعية خلال المعرض المصاحب العديد من الهدايا من منتجات الجمعية , بالإضافة إلى تقديم الجمعية الضيافة العربية لزوار المعرض من القهوة والتمر والحلى وغيرها, كما تم تقليد وسام سفير الدعوة بمنطقة الحرم المكي لعدد من الشخصيات التي زارت الجناح وعلى رأسهم سعادة وكيل إكارة منطقة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني خلال تشريفه للحفل الختامي نيابة عن سمو أمير مكة المكرمة.

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وفي نهاية المؤتمر تم تكريم جمعية أجياد للدعوة نظير المشاركة الفاعلة في إنجاح أعمال مؤتمر التحول الرقمي للقطاع غير الربحي بمنقطة مكة المكرمة من قبل اللجنة المنظمة على شرف سعادة وكيل إمارة مكة الدكتور مشبب القحطاني.