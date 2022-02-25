رئيس أوكرانيا يتأسف: تركونا وحدنا.. لا أرى أحدا

محمد بن مسعود - الدمام - تأسف الرئيس الأوكراني لموقف الدول العظمى من الغزو الروسي لبلاده، وقال ان كييف “تُركت وحدها”. وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أسفه لأن كييف “تُركت وحدها” في مواجهة الجيش الروسي. مؤكدا أنه لن يغادر العاصمة. وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو نُشر على حساب الرئاسة الأوكرانية “لقد تُركنا وحدنا للدفاع عن بلدنا”، مضيفا “مَن هو مستعدّ للقتال معنا؟ لا أرى أحدا”. أخبار قد تهمك

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