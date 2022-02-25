ضربات صاروخية في الرابعة صباحا على كييف

محمد بن مسعود - الدمام - قامت قوات الجيش الأوكراني بتفجير أحد الجسور لعرقلة تقدم الدبابات الروسية نحو كييف. وقال وزير خارجية أوكرانيا أن كييف لم تشهد أمرا مماثلا منذ الهجوم النازي عليها عام 1941 . وقالت تقارير اعلامية الجمعة أن الدبابات الروسية المتجهة نحو كييف انطلقت من تشرنوبيل وأن هناك اشتباكات مع القوات الروسية المتقدمة نحو العاصمة. أخبار قد تهمك وقال الرئيس الأوكراني: روسيا استأنفت ضرباتها الصاروخية في الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي.

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