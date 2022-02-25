اخبار دوليه – نوفوستي: إلغاء وتأجيل 160 رحلة اليوم من مطارات موسكو الرئيسية

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت وكالة نوفوستي أنه تم إلغاء وتأجيل 160 رحلة اليوم من مطارات موسكو الرئيسية، حسبما تظهر معلومات الصعود على الإنترنت.

من بين الوجهات التي تم إلغاء الرحلات الجوية إليها روستوف أون دون وكراسنودار وسوتشي وأنابا وسيمفيروبول وفولجوجراد وأستراخان.

وتم تعليق تشغيل 12 مطارًا في المدن الجنوبية لروسيا مؤقتًا، وتحديداً في روستوف أون دون، كراسنودار، أنابا، جيلندجيك، إليستا، ستافروبول، بيلغورود، بريانسك ، أوريل، كورسك، فورونيج، وسيمفيروبول، بحسب وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية.