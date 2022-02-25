الأزمة الأوكرانية.. سماع دوي انفجارات عنيفة في العاصمة كييف

محمد بن مسعود - الدمام - سُمع دوي انفجارين عنيفين في وسط العاصمة الأوكرانية كييف وانفجار كبير ثالث على مسافة منهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وفقًا لما أفاد به فريق شبكة (سي إن إن) الأمريكية في كييف.

وسُمعت أصوات مماثلة في اليوم السابق عندما تعرضت قاعدة عسكرية في بلدة بروفاري بالقرب من كييف، وفقًا لمسؤولين أوكرانيين، لقصف بصواريخ كروز روسية، مما خلف ستة قتلى.

وأطلق الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، أوامره، صباح أمس الخميس، بالغزو الروسي الذي استهدف عددًا من المواقع العسكرية الأوكرانية، وسط عديد من الإدانات الدولية لهذا الاجتياح.