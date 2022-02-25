اخبار الخليج – الأرصاد: الطقس اليوم دافئ خلال النهار وغائم جزئياً أحياناً

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع لهذا اليوم الجمعة، في مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله تعالى ضباباً في بعض المناطق مع البداية ثم يتحول الى دافئ خلال النهار وغائم جزئياً أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية بوجه عام من 5 الى 10 عقد وتصل من 12 الى 17 عقدة أحياناً في وقت لاحق.

تحذير: عن تدني الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر في بعض المناطق.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 الى 4 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 28 درجة مئوية والصغرى 16 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية : العظمى 100% والصغرى 30%.