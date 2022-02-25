مجلس الصحة الخليجي : يختتم فعالية “هيلثكون” ويعلن الفائزين

محمد بن مسعود - الدمام - أختتم مجلس الصحة الخليجي فعاليات (هيلثكون) التي استمرت لمدة ثلاث أيام في دبي ضمن مبادرات أكسبو 2020 في جناح الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث عكف جميع الطلاب من جميع دول الخليج خلال الأيام الماضية على الخروج بافكار إبداعية للحملات الثلاث المقرره سابقاً وهي : حملة الصحة النفسية والاجتماعية لكبار السن، وحملة خطورة السجائر الالكترونية، وحملة المخدرات.

وقدم جميع الطلاب افكارهم الإبداعية اليوم أمام لجنة التحكيم ليتم تقييمها، وفاز بجائزة هيلثكون الرئيسية في موسمه الأول طلاب مملكة البحرين لـ(حملة خطورة السجائر الالكترونية)، وفاز فريق طلاب السعودية بجائزة أفضل جودة المحتوى لـ(حملة المخدرات) وفاز فريق طلاب قطر بجائزة أفضل فكرة إبداعية لـ(حملة خطورة السجائر الالكترونية)، وفاز فريق طلاب عُمان بجائزة أفضل فكرة إبداعية لتغيير السلوك لـ(حملة الصحة النفسية والاجتماعية لكبار السن)، وفاز طلاب الإمارات بجائزة أفضل عرض بصري لـ(حملة الصحة النفسية والاجتماعية لكبار السن)، وفاز فريق طلاب الكويت بجائزة روح الفريق لـ(حملة المخدرات).

وتم تسليم الجوائز للطلاب الفائزين من قبل الدكتور محمد بن حمد آل ثاني -مدير إدارة الصحة العامة- عضو الهيئة التنفيذية لمجلس الصحة الخليجي، والاستاذ سليمان الدخيل مدير عام مجلس الصحة الخليجي، و نايف اسعد الجشعم – مدير إدارة التموين- عضو الهيئة التنفيذية لمجلس الصحة الخليجي.

الجدير بالذكر بان المجلس سيقوم بتبني جميع أفكار الطلاب المشاركين خلال حملاته القادمة، وسيتم تضمينها في خطته التوعوية للحملات الثلاث المدرجة في مبادرة هيلثكون.