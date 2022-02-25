إنشاء مركز حضاري وثقافي في الخرج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-أشرف العصيمي أطلع محافظ محافظة الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي على المبادرة التي قدمها رجل الأعمال صالح بن عبدالله العسكر والمتمثلة بإنشاء مركزاً حضارياً في محافظة الخرج ليكون وجهة حضارية وثقافية للمحافظة وزوارها. واستمع المحافظ على شرح تفصيلي عن المبادرة ورسالة المركز وأهدافه والتي تتمثل في : – تعزيز رؤية 2030 في تحقيق التنمية المستدامة والخدمة المجتمعية. أخبار قد تهمك – إقامة معرض دائم عن حياة الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه -في الخرج. – عرض الدراسات والبحوث عن تاريخ الخرج القديم والحديث وجغرافيته. – الاهتمام بالشؤون الثقافية والحضارية في المحافظة وتوفير البيئة المحفزة على الإبداع. – التفاعل مع كافة أنواع النشاط الثقافي المحلي بتوفير قاعات للندوات والمحاضرات والمعارض المتوافقة مع السياسة العامة للمملكة العربية السعودية. من جانبه قدم المحافظ الشكر لرجل الأعمال صالح العسكر على هذه المبادرة مثنياً على أهداف المركز والتي ستحقق بإذن الله إضافة مهمة للخرج ،كما أشاد بجهود الدكتور فرحان الجعيدي في خدمة المحافظة وفي طرحه لتصور المقترح لهذا المركز .

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