اخبار الرياضه السعوديه لمن السطوة؟

محمد بن مسعود - الدمام - تتجه أنظار عشاق الكرة نحو استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة لمتابعة الديربي المنتظر الذي يجمع الأهلي (تاسع الدوري) بجاره المتصدر الاتحاد ضمن لقاءات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل الاتحاد هذا اللقاء بعد أن حقق أرقاماً مميزة في الدوري ويسعى لمواصلة تميزه، إذ يعد أكثر الفرق فوزاً بواقع 15 انتصاراً، وأقل الفرق خسارةً بواقع لقاءين فقط، وأقوى الفرق هجوماً إذ أحرز هجومه 42 هدفاً، وكذلك أقوى الفرق دفاعاً فلم تتلقَ شباكه سوى 14 هدفاً، كما يملك العميد نجوماً قادرين على مواصلة الانتصارات ويأتي في مقدمتهم البرازيليون رومارينهو والحارس مارسيلو غروهي ولاعب الوسط برونو هنريكي والغائب الحاضر كورنادو وكذلك المغربي عبدالرزاق حمدالله. وتبلغ القيمة المالية لنادي الاتحاد 32 مليون يورو ويتواجد في الفريق 7 لاعبين أجانب، فيما يأتي البرازيلي إيغور كورنادو كأغلى لاعب اتحادي بواقع 6.5 مليون يورو، يليه ابن جلدته رومارينهو بواقع 6 ملايين يورو، ومن خلفهما المدافع المصري أحمد حجازي بواقع 4 ملايين يورو، فيما يأتي عبدالعزيز البيشي كأغلى اللاعبين السعوديين بواقع 1.7 مليون يورو.

أما الأهلي فيدخل اللقاء بعد أن استفاق من سلسلة الخسائر وتمكن من الخروج بنتائج إيجابية في آخر 6 لقاءات، إذ لم يذق فيها طعم الخسارة بعد أن انتصر في لقاءين وتعادل في 4 لقاءات ليصل للنقطة 25 ويحتل المركز التاسع، ويعد الأهلي أكثر الفرق تعادلاً بواقع 10 لقاءات، وتبلغ القيمة المالية للأهلي 26 مليون يورو، ويتواجد في الفريق 6 لاعبين أجانب، ويأتي الظهير الأيمن إزغان اليوسكي كأغلى اللاعبين بواقع 6.5 مليون يورو، ويليه المهاجم السوري عمر السومة بواقع 3.5 مليون يورو، ويأتي عبدالرحمن غريب كأغلى اللاعبين السعوديين في الفريق بواقع 2.9 مليون يورو.

التاريخ للأهلي

ويقف تاريخ مواجهات الفريقين في دوري المحترفين مع الأهلي، إذ التقى الفريقان في 27 لقاء، تمكن الأهلي من الانتصار في 11 لقاء فيما انتصر الاتحاد في 8 لقاءات وتعادلا في 8 لقاءات، وكانت أطول سلسلة انتصارات بينهما لمصلحة الاتحاد إذ انتصر في 4 لقاءات متتالية، وتمكن كل منهما من الانتصار ذهاباً وإياباً في موسمين لكل منهما، ويطمح الاتحاد لكسر التعادل بتحقيق الانتصار في هذا اللقاء ليكون الموسم الثالث له في الانتصار ذهاباً وإياباً، ويتفوق الأهلي هجومياً إذ أحرز مهاجموه 40 هدفاً، فيما أحرز مهاجمو الاتحاد 32 هدفاً.