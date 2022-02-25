شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين «ريم الثروة» ملحق تجاري للسفارة في واشنطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن، تعيين« ريم الثروة» ملحقًا تجاريًآ للسفارة.

وقد قدمت ريم الثروة إلى السفارة بعد مسيرة مهنية طويلة تمتد لأكثر من 20 عامًا في مجال الخدمات المصرفية للشركات والتمويل.

قبل انضمامها إلى الهيئة العامة للتجارة الخارجية كملحق تجاري، كما شغلت ريم الثروة منصب المدير العام لتشجيع الاستثمار في وزارة الصحة، وعملت على تشجيع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية.

وبصفتها ملحقًا تجاريًا ، تكرس ريم الثروة جهودها لتعزيز المصالح الاقتصادية للمملكة من خلال تسهيل دعم الصادرات والتجارة الثنائية والاستثمارات بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة.