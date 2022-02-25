أستراليا تفرض مزيدا من العقوبات على روسيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

فرضت أستراليا يوم الجمعة المزيد من العقوبات على روسيا مستهدفة العديد من مواطنيها من النخبة إلى جانب مشرعين، وقالت إنه “من غير المقبول” أن تخفف الصين القيود التجارية مع موسكو في هذا التوقيت.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون في مؤتمر صحفي “سنعمل مع شركائنا لفرض موجة متدرجة من العقوبات ومواصلة تصعيد هذا الضغط على روسيا”.