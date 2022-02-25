“أمانة الرياض” تكشف عن أبرز المخالفات في مقاهي “الشيشة”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أوضحت أمانة منطقة الرياض، أبرز المخالفات التي يعمل المراقبون التابعون لها على رصدها في مقاهي الشيشة خلال الجولات الرقابية.
وبيّنت الأمانة، أن تلك المخالفات تتضمن تقديم الشيشة دون تصريح، وتخصيص مكان تجهيز الشيشة في واجهة المقهى أو المطعم، وكذلك خلط التبغ داخل المطعم أو المقهى.
ونوهت إلى أن تلك المخالفات تشمل سوء حفظ ونظافة المعسل، وعدم تزويد الزبائن بلي بلاستيكي جديد لكل شخص، وتقديم الشيشة لمن هم أقل من 18 عاماً.
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