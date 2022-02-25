محمد بن مسعود - الدمام - متوفر في كل البيوت ورخيص الثمن .. الكشف عن مشروب شائع يقلل خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 40%

كشفت دراسة نُشرت في مجلة أمراض الجهاز الهضمي والكبد أن الأشخاص الذين يشربون أي كمية من القهوة يقل لديهم خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 40% مقارنة بالأشخاص الذين لا يشربون القهوة، بحسب “إكسبريس”.

ووفقا لـ”سبوتنيك” ففي الدراسة الجديدة، قام الباحثون بتقسيم بياناتهم وفقا لكمية القهوة المستهلكة يوميا، حيث ارتبط تناول فنجان قهوة يومي بخطر إصابة أقل بـ 20%.

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ويُعتقد على نطاق واسع أن القهوة تحتوي على مواد كيميائية مضادة للأكسدة يمكنها مقاومة الالتهاب.

وكان العلماء قد اتفقوا بعد دراسات متعددة على أن تناول المزيد من القهوة (بين كوبين وثلاثة أكواب يوميا) ينتج عنه تأثير أقوى.