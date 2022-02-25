محمد بن مسعود - الدمام - ترف باذخ واناقة تفوق الخيال .. فنجان مغطس بالذهب .. لن تتخيل سعر الكوب الذي يتناول به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قهوته! (رقم خيالي)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في السعودية، عن عرض بائع لبيع الفنجان الذي تناول به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قهوته.

وفي ذات السياق أكد رواد مواقع التواصل على حب الأمير محمد بن سلمان لتناول القهوة لاسيما القهوة العربية.

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ولاحظ بعض رواد مواقع التواصل أن هناك شكلا معينا للفناجين التي يشرب منها الأمير محمد بن سلمان وهي تكون بيضاء اللون ومغطسة بالذهب من الجزء الأعلى منه مما يرفع من قيمتها وسعرها.

هذا ويقدر سعر دزينة هذا النوع من الفناجين بآلاف الدولارات لكن الصدمة هي أنه قبل عام تقريباً عرض سعودي على أحد مواقع التبادل التجاري “فنجان قهوة” للبيع بمبلغ 600 ألف ريال زاعما أن ولي العهد محمد بن سلمان شرب منه.

وأوضح البائع “شارب منه محمد بن سلمان اليوم بعد صلاة المغرب بمزرعة العوجا بالدرعية .. لا أقبل السومه بدون رقم جوال”.