“توكلنا” يضيف خدمة “بوابة المناسك” لجمع كل خدمات الحج والعمرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أضاف تطبيق “توكلنا” التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، بوابة خاصة للمناسك ضمن خدمات الحج والعمرة.

ويمكن من خلال تلك البوابة الحصول على تصاريح أداء العمرة، والصلاة في المسجد الحرام، وطواف بيت الله الحرام، والصلاة في الروضة الشريفة للرجال والنساء.

وتُسهل “بوابة المناسك” معرفة مواقيت التصاريح ومؤشر السعة المحجوزة، بالإضافة إلى إصدار واستعراض التصاريح، والاطلاع على إدارة المرافقين وخدمات النقل.