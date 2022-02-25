محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. بهذه الكلمات المؤثرة تحدث السفير السعودي “ال جابر” عن الرئيس الراحل “صالح”

اشاد السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، بالرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح وموقفه الأخير من ميليشيا الحوثي واصفا إياه بالشجاع .

وقال آل جابر، في مقابلة تلفزيونية، الأربعاء مع الإعلامية “رحمة حجيرة” على قناة اليمن اليوم : ” ان الرئيس الراحل صالح واجه تحديات كبيرة وله ماله وله ما عليه ولكن عندما اكتشف ان ميليشيا الحوثي تريد ان تسيطر ايران على اليمن , رفض كاقائد عربي الاستمرار مع المليشيا واعلنها بشجاعة وتوفي.

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والقيادات التي خرجت بعد وفاة صالح استقبلتهم السعودية ورحبت فيهم وفي تواصل مستمر معهم بهدف استعادة الدولة بغض النظر من يرأسها هذا قرار يمني

وأضاف ال جابر : ” علي صالح قائد عربي من الذين حكموا اليمن سنوات ومن وجهة نظري الشخصية الرئيس صالح يمتلك كريزما عالية وذكاء مفرط وشخصية حركية ونشيطة ومات شجاع الله يرحمه ” .

واكد السفير السعودي ان المملكة في تواصل مستمر مع عائلة الرئيس الراحل علي صالح , ومع قيادات المؤتمر الشعبي العام التي كانت مع صالح مشيرا الى ترحيب المملكة بهم واستقبالهم بعد خروجهم من اليمن كون القضية ليست شخصية والهدف استعادة الدولة .