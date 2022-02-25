محمد بن مسعود - الدمام - جماعة الحوثي تنشر وثائق سرية خاصة بالحروب الستة التي قادها صالح (صور)

نشرت جماعة الحوثي وثائق تكشف تورط الولايات المتحدة الأمريكية في حروب صعدة هذا وشن الرئيس السابق علي عبدالله صالح ستة حروب على جماعة الحوثي بصعدة والتي بدأت عام 2004 م تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً ورصد محرر موقع اليمن السعيد الوثائق والتي تضمنت: 1- رسالة شكر من قائد القيادة المركزية الأمريكية لعلي عبدالله صالح بتاريخ 10/9/2004م 2- وثيقة وزارة الدفاع مركز القيادة والسيطرة .. محضر اجتماع بتاريخ 16/8/2004م 3- وثيقة محضر لقاء وزير الخارجية اليمنية بالسفير الإيطالي بتاريخ 6/7/2004م 4 – وثيقة سرية من دائرة الاستخبارات العسكرية في تاريخ 11/8/2004م

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