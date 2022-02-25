شكرا لقرائتكم خبر عن رغم انخفاض الإصابات.. «حساسية الطقس» ترفع الإقبال على عيادات «تأكد» و«تطمن» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت (اليوم) كثافة الإقبال على مركز فحص كورونا «تأكد» بالدمام، وسط استنفار الجهات الأمنية لتنظيم حركة السير، رغم انخفاض المؤشر اليومي للإصابات بشكل ملحوظ، فيما أكد مختصون أن التقلبات الجوية الحالية التي تزيد من فرص الإصابة بأمراض الحساسية، وتتشابه أعراضها مع الإنفلونزا و«كورونا»، وراء الإقبال على عيادات «تأكد» و«تطمن» بمناطق المملكة.

الإنفلونزا الموسمية

وذكرت استشاري الأمراض المعدية د. حوراء البيات أن زيادة الإقبال على الفحوصات رغم انخفاض المنحنى، سببها التقلبات الجوية الحالية، والتي تزداد فيها، أمراض الحساسية المتشابهة مع أعراض الإنفلونزا وكورونا، كالعطاس والرشح وغيرهما، وهو ما دفع الكثيرين للتردد على العيادات للاطمئنان على حالتهم. وأوضحت أن المملكة شارفت على اقتراب نهاية الجائحة وكسر سلسلة انتشار العدوى، بعد الوصول للمناعة المجتمعية المطلوبة، وانخفاض المصابين وبالأخص حالات العناية الحرجة، مشيرة إلى أن «كورونا» أصبح الآن أشبه بالإنفلونزا الموسمية، مع توافر اللقاحات.

انحسار الوباء

وأوضحت استشاري الأمراض الباطنة بمستشفى الملك فهد الجامعي في جامعة الإمام عبدالرحمن د. عائشة العصيل أننا نمر الآن بمرحلة انحسار متحور كورونا، بفضل الله تعالى، ثم بجهود وتعاون الجهات المعنية كوزارات الصحة والداخلية والتعليم.

وقالت: الإقبال الكبير على عيادات تأكد وتطمن، رغم الانخفاض الملحوظ في أعداد المصابين، يأتي نتيجة أسباب عدة، منها حرص المواطنين والمقيمين على عدم تفشي الوباء بين المجتمع، ونحن الآن في موسم الإنفلونزا الموسمية والتي تتشابه أعراضها مع أعراض كورونا.

ازدياد الوعي

وقالت أخصائية علم أمراض الدم بمستشفى الملك فهد الجامعي د. حنان الدعيلج: لا يزال هناك إقبال كبير على عيادات تأكد وعيادات تطمن رغم الانخفاض الملحوظ في أعداد المصابين مما يعد ظاهرة صحية، تعكس ازدياد الوعي لدى شرائح المجتمع كافة، تضافرا مع الجهود المبذولة والمستمرة للحد من انتشار المرض ومنع ظهور تفشيات جديدة. وأضافت: تساعد هذه العيادات على تمكين المشتبه بإصابتهم والمخالطين من التأكد من حالتهم الصحية، مشيرة إلى أن أعراض البرد والإنفلونزا، يصعب التفريق بينها وبين متحورات كورونا، وهو ما يستلزم فحص PCR.

مستجدات الفيروس

إلى ذلك، سجلت وزارة الصحة، أمس، 677 إصابة جديدة مؤكدة، وتعافي 1585 حالة، فيما بلغت الحالات النشطة 14571 من بينها 697 حرجة. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 742541 حالة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 718979 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8991 بإضافة حالة وفاة جديدة.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.

677 حالة جديدة.. و1585 متعافيا في 24 ساعة