شكرا لقرائتكم خبر عن نائب مدير الأمن العام: «وطن 91» يستوعب المستجدات التقنية والميدانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح نائب مدير الأمن العام اللواء زايد الطويان، أن التمرين التعبوي المشترك الرابع لقطاعات قوى الأمن الداخلي «وطن91»، تشارك به قطاعات قوات الأمن الداخلي، والتي تمثل قطاعات وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، وأن الهدف منه هو رفع مستوى كفاءات رجال الأمن وكذلك تأكيد جاهزيتهم ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الجهات الأمنية وكذلك الجهات الأخرى.

خدمات طبيةوذكر اللواء الطويان، لـ ”الخليج 365”، أن مشاركة جهات مثل الجمارك والخدمات الطبية والهلال الأحمر في التمرين، هدفها رفع مستوى الجاهزية والتنسيق إلى أعلى مستوى، والتأكد من قيامهم بواجباتهم على الوجه المطلوب، لافتا إلى أن التمرين يقام كل عامين، ويتم تطويره باستخدام المستجدات التقنية والميدانية، بهدف الحد من وقوع الجريمة وضبط مرتكبيها.

انطلاق التمرينوكان مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد القحطاني، افتتح الجمعة الماضية، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، فعاليات انطلاق التمرين التعبوي المشترك الرابع لقطاعات قوى الأمن الداخلي «تمرين وطن91» بمنطقة الرياض.

احترافية عاليةولفت إلى أن التمرين التعبوي المشترك لقوى الأمن الداخلي في نسخته الرابعة «وطن91»، يقام بتوجيه ومتابعة من سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، ضمن خطط وزارة الداخلية الهادفة إلى استمرارية تطوير التدريب للارتقاء بمستوى أداء منسوبيها للقيام بمهامهم باحترافية عالية لحفظ الأمن وحماية مقدرات ومكتسبات الوطن، بتنوع التدريب العملياتي بشقي القيادة والسيطرة والفرضيات الميدانية، إضافة إلى عدد من الفعاليات الرياضية والاجتماعية. وتشارك هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وهيئة الهلال الأحمر السعودي في التمرين في عدد من التطبيقات والعمليات الأمنية.

اكتساب الخبراتوأكد قائد التمرين التعبوي المشترك الرابع لقطاعات قوى الأمن الداخلي «وطن91» لواء ناصر الناصر، في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، أن هذا التشارك يعزز الترابط والتنسيق الأمني بين قطاعات قوات الأمن الداخلي. وأشار إلى أن التمرين يعقد كل سنتين لتعزيز التنسيق واكتساب الخبرات بين القطاعات العسكرية والأمنية، وذلك استعدادا لأي حادث، مبينا أن كل جهة تقوم بمهامها على أكمل وجه.جهات خدميةوبين أن التمرين يأتي لاكتساب الخبرات بين أفراد القطاعات وتنفيذ المهام المحددة لكل قطاع وفق واجبات ومسؤوليات محددة، مذكرا أنه توجد مشاركات من جهات خدمية مدنية في هذا التمرين، موضحا أن هذا التمرين هدفه التنسيق بين جميع الجهات.