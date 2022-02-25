شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مرئي يحكي «تاريخ التأسيس» في «الموارد البشرية» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية حفلا بمناسبة ذكرى «يوم التأسيس»، بتنظيم من قطاع التنمية الاجتماعية، وبتكامل مميز من كل الفروع بالمنطقة، الذي يعكس العمق التاريخي للبلاد وجذوره الراسخة الممتدة لثلاثة قرون.

تضمن الحفل عرضا مرئيا يحكي تاريخ تأسيس الدولة السعودية، وكلمة المستفيدين ألقاها سعد الدخيل من مستفيدي دار الرعاية الاجتماعية، وقصيدة شعرية للابن نايف بن محمد، التي تحمل المعاني الوطنية، إضافة إلى العرضة السعودية، وذلك وسط أجواء مفعمة بالبهجة والفرح.

وأكد مدير عام فرع الوزارة عبدالرحمن المقبل، أنه انطلاقًا من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسموه ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان «يحفظهما الله» على تجسيد بداية هذه الدولة العظيمة وتأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود -رحمة الله-، بتاريخ 22 فبراير، فقد صدر المرسوم الملكي الكريم للاحتفال بهذا الحدث التاريخي الكبير، الذي يؤكد اهتمام الدولة السعودية بعمقها التاريخي منذ التأسيس وحتى حاضرها ومستقبلها الذي يمتد لثلاثة قرون، وما قامت عليه في مراحلها الثلاث على منهج مستمد من كتاب الله وسنة نبيه نهجًا ودستورًا.

وأضاف: ساهم كل ذلك بتحقيق الأمن والأمان والوحدة بعد الفرقة وإرساء دعائم هذه الدولة حتى هذا العهد الزاهر.