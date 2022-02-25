شكرا لقرائتكم خبر عن ركن «تثقيفي» عن العمق التاريخي لـ «التأسيس» وسط الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت بلدية وسط الدمام، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، في الاحتفاء بـ «يوم التأسيس»، الذي يبعث فينا روح الفخر بمسيرة وطن شامخ وعزم رجال مخلصين رفعوا الراية على مدى ثلاثة قرون.

ونظمت البلدية ركنا في مقرها يعرض للمستفيدين جانبا تثقيفيا عن العمق التاريخي ليوم التأسيس، ما يعزز روح الفخر والاعتزاز.

على جانب آخر، كثفت فرق الكنس اليدوية أعمالها في نظافة الشوارع والميادين من إزالة الأتربة ورفع المخلفات، وذلك ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

ودعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات تدني النظافة، والمساهمة في تحسين المشهد البلدي، من خلال حملة «صور وأرسل»، التي تستهدف من خلالها تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.