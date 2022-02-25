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إغلاق 26 دحلا في 3 مواقع

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الدمام - شريف احمد - انتهت أمانة حفر الباطن، بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، من إغلاق 26 دحلا في كل من «مناخ، البرازي، النايفية».

على جانب آخر، دعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات تدني النظافة، والمساهمة في تحسين المشهد البلدي، من خلال حملة «صور وأرسل»، التي تستهدف من خلالها تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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