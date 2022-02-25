شكرا لقرائتكم خبر عن 8 آلاف فحص قبل الزواج بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت صحة حفر الباطن خدمة الفحص ما قبل الزواج لـ 8045 مستفيدا ومستفيدة خلال العام الماضي، وذلك لمعرفة إصابتهم ببعض أمراض الدم الوراثية «فقر الدم المنجلي والثلاسيميا»، والأمراض المعدية «الالتهاب الكبدي الفيروسي ب، الالتهاب الكبدي الفيروسي ج، نقص المناعة المكتسب- الإيدز».

وقدمت صحة حفر الباطن المشورة لـ 190 مستفيدا من خلال عيادة المشورة والتي تتابع الحالات الإيجابية للأمراض الوراثية من خلال جلسات التثقيف والتي تتجاوز 4 جلسات بهدف إعطائهم المشورة الطبية، ونشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل، إضافة إلى إعطاء تطعيمات الثلاثي الفيروسي الحصبة، والحصبة الألمانية، والنكاف لجميع المقبلات على الزواج.