شكرا لقرائتكم خبر عن مساران وجزيرة وسطية ضمن تطوير شارع 11 بـ«سلام الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت أمانة المنطقة الشرقية المرحلة الثانية من تطوير الشارع الحادي عشر الواقع بحي السلام في الدمام، ضمن مشروع تأهيل الطرق المحورية بحاضرة الدمام، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من الشارع، والذي يأتي ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وبرامج جودة الحياة.

وقالت الأمانة: إن أعمال المرحلة الثانية للشارع تأتي بطول 400م، وعرض 30م، وتبدأ من تقاطع شارع الواقدي مع الشارع الحادي عشر، حتى تقاطعه مع شارع الملك عبدالعزيز، وتشمل أعمال التأهيل تنفيذ مسارين للمرور تفصل بينهما جزيرة وسطية.

وأشارت إلى تنفيذ مواقف طولية وأرصفة للمشاة من الجرانيت تتوزع عليها أحواض الزراعة، إضافة إلى تركيب كراسٍ خشبية للجلوس وأعمدة إنارة تجميلية على جانبي الشارع بارتفاع 5م.

وأكدت الأمانة سعيها الدائم لتطوير أساليب وآليات العمل المستخدمة في إنجاز بنود الأعمال بمشروعات أمانة المنطقة الشرقية، مشيرة إلى أن المشروع يأتي ضمن حزمة من المشروعات التطويرية والتنموية، والتي يتم العمل عليها وفق إستراتيجية لتحقيق عدد من الأهداف الرئيسة، لرفع كفاءة الطرق والحركة المرورية والارتقاء بجودة الحياة في المنطقة.