شكرا لقرائتكم خبر عن بطول 1250م.. انتهاء الأعمال بممرات المشي في يكرب وصلاصل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتهت بلدية جوف بني هاجر من تنفيذ أعمال الممرات المخصصة لرياضة المشي في يكرب وصلاصل، لتعزيز معايير جودة الحياة، والتي تستهدف توفير أرقى مستويات الحياة والبيئة السكنية والمرافق الترفيهية التي تحقق تطلعات المجتمع وتلبي احتياجاتهم.

وأوضح رئيس البلدية م. محمد اليامي، أن مشاريع ممرات المشاة تستهدف تشجيع رياضة المشي والمحافظة على الصحة العامة، وزيادة نسبة ممارسة المواطنين للرياضة بشكل منتظم. وبين أن المساحة الإجمالية لهذه الممرات المخصصة للمشي 4375 مترا مربعا، بطول يصل إلى 1250 مترا طوليا، وتغطي المساحات الخضراء أكثر من 1700 متر مربع، وزُود بعدد من الجلسات الجانبية، وكذلك تم تركيب عدد 38 عمود إنارة تجميلية، كما روعي في تصميمه وضع مواقف للسيارات.

وأكد م. اليامي حرص البلدية على إنشاء الممشى وتطوير الخدمات المقدمة للسكان والزوار، وتوفير الخدمات والوسائل في إطار إستراتيجية لتطوير المرافق الترفيهية للمواطنين والمقيمين، ولضمان مستوى الحياة الأفضل والبيئة المستدامة للسكان.