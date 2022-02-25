شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 550 كجم نفايات بلاستيكية من المنتزهات البرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستهدف مبادرة «‫بيئتنا مسؤوليتنا لنزهة نظيفة آمنة»، التي أطلقتها أمانة المنطقة الشرقية بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، ضمن ‫برنامج «إماطة»، رفع مستوى التوعية بالمحافظة على نظافة المنتزهات البرية بالمنطقة.

وشارك خلال الحملة التي تم إطلاقها مؤخرا، أكثر من 250 متطوعا ومتطوعة، وبدأت في المنتزه البري التابع لأمانة الشرقية، واستمرت على مدى خمس ساعات في يوم واحد، تم خلالها رفع ما يقارب من 550 كيلو جراما من النفايات الضارة على البيئة، من بلاستيك وعلب، التي تم جمعها من قبل المتطوعين من المنتزهات البرية.

يذكر أن مبادرة «‫بيئتنا مسؤوليتنا لنزهة نظيفة آمنة» هي إحدى حملات برنامج «إماطة» التابع للإدارة العامة للنظافة بأمانة الشرقية، وتتمحور فكرتها حول التوعية من خلال إرسال رسائل توعية خلال فترة الحملة عن أضرار المخلفات البلاستيكية والمحافظة على الحياة البرية والفطرية، ومشاركة متطوعين من جميع الجهات والأعمار.