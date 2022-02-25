شكرا لقرائتكم خبر عن 94 زيارة لمكافحة التستر التجاري بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية محافظة الخبر 94 زيارة على المنشآت التجارية، خلال أسبوع، للكشف عن حالات «التستر التجاري».

وأوضحت البلدية أن الحملات تأتي ضمن البرنامج الوطني لمكافحة الظاهرة، والذي يشمل جولات الفرق الرقابية بمختلف القطاعات، وإحالة المخالفين للجهات المختصة لإكمال الإجراءات.

وكانت البلدية قد أعلنت تنفيذ 185 جولة رقابية خلال شهر يناير الماضي على المنشآت التجارية بهدف تحسين نسبة امتثالها للضوابط والاشتراطات البلدية بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لسكان الخبر وزوارها والارتقاء ببيئة الأعمال، نتج عنها توجيه 56 إنذارا وإغلاق 6 منشآت تجارية.