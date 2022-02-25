شكرا لقرائتكم خبر عن 1100 جولة تضبط 70 مخالفة احترازية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس الأول، 1104 جولات رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق منشأة مخالفة، وضبط 70 مخالفة للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.

وأشارت الأمانة إلى أنها تلقت 6 بلاغات، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق «توكلنا»، عبر مركز البلاغات بالأمانة 940.

وأكدت استمرار جولاتها الرقابية، للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، في المراكز التجارية وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة «ممتثل» بجميع مدن ومحافظات المنطقة.