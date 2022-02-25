شكرا لقرائتكم خبر عن 18323 جولة رقابية لمساجد وجوامع الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة، خلال الثلاثة الأشهر الماضية، «18323» جولة رقابية لمساجد وجوامع المنطقة، حيث قام بـ «3961» جولة ميدانية في مدينة الباحة، و«2343» جولة ميدانية في محافظة بلجرشي، و«2124» جولة ميدانية في محافظة قلوة، و«2268» جولة ميدانية في محافظة المخواة، و«2382» جولة ميدانية في محافظة العقيق، و«1512» جولة ميدانية في محافظة المندق، و«754» جولة ميدانية في محافظة القرى، و«1260» جولة ميدانية في محافظة بني حسن، و«954» جولة ميدانية في محافظة الحجرة، و«765» جولة ميدانية في محافظة غامد الزناد.

ويأتي تنفيذ هذه الجولات في إطار الجهود والأعمال التي تقوم بها الوزارة، للوقوف على جوامع ومساجد المملكة كافة، بما يضمن سير العمل واكتمال الخدمات المقدمة لبيوت الله وللمصلين، وكذلك لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، حرصا من الوزارة على سلامة المصلين، وتعزيز الصحة العامة.