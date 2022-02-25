شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين احتفالات «غرفة مكة المكرمة» بمرور 75 عاما على إنشائها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشَّن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، مساء أمس الأول، احتفالات «غرفة مكة المكرمة» بمرور 75 عامًا على إنشائها، بحضور وزير التجارة وزير الإعلام المكلَّف د. ماجد القصبي، وذلك بمركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات، الذي يشهد 5 فعاليات في وقت واحد، عقب افتتاحه وسط حضور أصحاب السمو والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية ورجال وسيدات الأعمال.

وقال د. القصبي في كلمته: إنَّ أهل مكة مجدّون ومجتهدون وبشّرها الله بالأمن، والمكّيُّون بطبعهم يحسنون العمل، وفي هذه المناسبة التي تحتفل فيها غرفة مكة بمرور 75 عامًا على تأسيسها وتدشين مركز المعارض والمؤتمرات، نستذكر جيل الرواد المؤسسين الدين تسابقوا في خدمة غرفتهم -رحمهم الله جميعا-، كما رأسَ الغرفة أجيال تسابقوا في خدمة العمل التجاري، فهنيئا لغرفة مكة هذا التاريخ العريق، وهنيئا للقطاع الخاص بهذه المنطقة الغالية التي تجد اهتمام وحرص ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

وأعرب عن شكره لجميع أعضاء مجالس إدارات غرفة مكة المكرمة وأمانتها العامة على مدار الـ75 عاما ولجميع منسوبي قطاع الأعمال لجهودهم المتصلة في البناء والإنجاز، مؤكدًا لكم أنني شخصيًا وجميع زملائي في منظومة التجارة نتشرَّف بخدمتهم دومًا.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة هشام كعكي أن الغرفة تمثل صرحاً اقتصادياً مكيا، وتحتفي اليوم بمرور 75 عاماً، شهدت الكثير من الإنجازات والأعمال الخالدة بهدف دعم الاقتصاد الوطني عموماً وتجارة أم القرى خصوصاً.