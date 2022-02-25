شكرا لقرائتكم خبر عن قطان ينقل تحيات خادم الحرمين وولي العهد لرئيس مالي الانتقالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس جمهورية مالي الانتقالي الكولونيل أسيمي غويتا، أمس، المستشار في الديوان الملكي أحمد قطان. ونقل قطان خلال اللقاء له، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، فيما حمل غويتا، تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.