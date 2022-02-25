شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل النيابة العامة: العدل والبناء منهج الدولة السعودية منذ التأسيس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان الشلعان أن الدولة السعودية الأولى منذ تأسيسها قبل أكثر من 3 قرون حرصت على إقامة العدل ومواصلة البناء وإرساء دعائم اللحمة والروابط المجتمعية.

وأوضح بمناسبة الاحتفاء بذكرى «يوم التأسيس»، أن الرجال الذين سطروا أمجاد هذه الدولة بذلوا الغالي والنفيس في سبيل إرساء دعائمها، وسعوا بكل عزيمة وإصرار لبناء دولة عميقة قوية، واستشعروا فيها مكانة الإنسان السعودي ودوره المحوري في التنمية، فمنحوه غاية اهتمامهم، من أجل أن يسهم في بناء بلده لينعَم أهل هذه الأرض بحياة كريمة وهانئة.

وقال: إن الأساسات المتينة التي بنيت عليها هذه الدولة منذ عهد الإمام محمد بن سعود ـ رحمه الله ـ مرورا بجهود التوحيد المباركة في الدولة السعودية الثانية ثم الدولة السعودية الثالثة التي أسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ ووحّدها باسم المملكة العربية السعودية حتى التنمية الشاملة التي نعيشها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، جعلت من هذه الدولة مثالا يُحتذى به ونبراسًا في النواحي السياسية والاقتصادية والمعيشية كافة.