شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام الهيئة الملكية لمحافظة العلا لعضوية الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت الهيئة الملكية لمحافظة العلا على العضوية الحكومية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، نظير التزامها الكبير بجهود حماية البيئة الطبيعية في محافظة العلا المتمثلة في دعم وتمكين المحميات وإدارة التراث الطبيعي من خلال قائمة الاتحاد الخضراء للمناطق المحمية والمحافظة عليها، ودعم تنفيذ إدارة واستعادة الطبيعة البرية.

وتتيح هذه العضوية للهيئة الاستفادة من خبرات ومعلومات‎18,000 ‎ متخصص في الاتحاد، إضافة إلى مشاركة الهيئة تجاربها مع أعضاء الاتحاد في مشروعات إعادة التوازن البيئي في المحافظة أثناء اجتماعات الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة والمؤتمرات التي تُعقد كل أربع سنوات.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا م. عمرو المدني أن هذه العضوية ستسهم بدعم جهود الهيئة في الحفاظ على التراث الطبيعي والحياة البرية عبر مجموعة من المبادرات التي خلقت لنا حضورًا فاعلًا في هذه المنظومة، كذلك ستساعدنا في تطبيق خططنا من خلال الاستفادة من الخبرات المتراكمة لحماية الطبيعة، على نحو يسهم في ترجمة رؤيتنا على أرض الواقع، ومشاركة الشركاء في المنظمة بنموذج إعادة النظم البيئية التي طبقت في العلا.