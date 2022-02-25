شكرا لقرائتكم خبر عن السديس: «يوم التأسيس» شهدت فيه المملكة التطور والنمو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس، أن «يوم التأسيس» للدولة السعودية ، يوم تاريخي شهدت فيه المملكة التطور والنمو والازدهار.

وقال: نستذكر في هذا اليوم نعمة الله علينا وعلى بلادنا، بأن هيأ الله لنا قيادة حكيمة جعلت جل اهتماماتها خدمة الإسلام والمسلمين والحرمين الشريفين وقاصديهما الأولوية الأولى، حيث سطرت بلادنا ولله الحمد أفضل صور التلاحم بين أبناء هذا الوطن المعطاء والقيادة الرشيدة - أيدها الله -.

وأضاف: إن الحرمين الشريفين وقاصديهما يحظون بدعم مستمر من ولاة أمرنا، الذين يبذلون الغالي والنفيس لتقديم أفضل الخدمات على الوجه الأكمل والأفضل لمواصلة مسيرة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في الاهتمام بضيوف الرحمن من شتى بقاع العالم.