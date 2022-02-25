شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم 49 ألف نسخة مصاحف للبوسنة والهرسك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك أسامة الأحمدي، في مقر مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة سراييفو، الدفعة السادسة من هدية خادم الحرمين الشريفين من المصاحف الشريفة، البالغ عددها 49,980 نسخة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بمختلف الأحجام وترجمات معاني القرآن الكريم، ليصل إجمالي ما أُرسل «113,880» نسخة، بحضور رئيس العلماء في المشيخة الإسلامية حسين كافازوفيتش، ومدير إدارة الشؤون الإسلامية في المشيخة إسماعيل سمايلوفيتش، ونائب مدير إدارة الشؤون الإسلامية في المشيخة بحر الدين تشوليتش، ومدير مركز الملك فهد الثقافي بسراييفو المشرف على الملحقية الدينية بالبوسنة والهرسك د. محمد العقيل.

وقدم رئيس العلماء في المشيخة الإسلامية، شكره وتقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - نظير ما يقدمانه للإسلام والمسلمين وللشعب البوسني خاصة، التي بدأت منذ زمن طويل واستمرت طيلة الأعوام الماضية، وآخر تلك الهدايا هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف التي تجاوزت 100 ألف نسخة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

وثمن جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، مشيرا إلى أن المجمع يُعد من أوثق وأدق من يطبع كتاب الله الكريم في العالم، منوها بما وصل إليه هذا المجمع من ارتفاع سقف الإنتاجية فيه إلى عشرين مليونا سنويا، وهذا إنجاز يستحق الشكر والتقدير من الأمة الإسلامية.

من جانبه، رفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك، الشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يوليانه من عناية عظيمة واهتمام بالغ في خدمة القرآن الكريم وأهله، مؤكدا أن الهدية تأتي استمرارا للجهود الإسلامية والإنسانية التي تقدمها المملكة في مختلف أنحاء العالم من خلال طباعة ونشر كتاب الله الكريم.