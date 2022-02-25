شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «الخارجية» و«هدف» لدعم توظيف الخريجين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت وزارة الخارجية مذكرة تعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، وذلك لدعم التوظيف والتدريب على رأس العمل للخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية، وخريجي المعاهد والكليات حملة الدبلومات الفنية والصحية والإدارية في وزارة الخارجية وفروعها ضمن برنامج التدريب على رأس العمل «تمهير».

وقع المذكرة مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن منصور بن سعد، وممثل صندوق تنمية الموارد البشرية مدير منطقة الرياض للفروع والمراكز عبدالرحمن بن محمد المغيليث.

وجاءت المذكرة في إطار الجهود المشتركة بين الطرفين، ولإقامة شراكة إستراتيجية بين وزارة الخارجية وصندوق التنمية البشرية لتحقيق الأهداف المشتركة بينهما والمتمثلة في تدريب وتأهيل وتوظيف الباحثين عن العمل، سعيًا لتطويرهم ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل، وفق البرامج العديدة وآليات الدعم المناسبة التي يقدمها «هدف»، وبما يتوافق مع مستهدفات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.