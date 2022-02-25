شكرا لقرائتكم خبر عن غامبيا تدعم طلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الخارجية في جمهورية غامبيا د. مامادو تنغارا، دعم بلاده لطلب المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030. وقال أمس: إن بلاده تدعم ملف طلب المملكة لاستضافة إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

وكان رئيس جمهورية غامبيا آداما بارو، قد استقبل المستشار في الديوان الملكي أحمد قطان، الذي نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - له ولحكومة وشعب غامبيا الشقيق، فيما حمله بارو، تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

من جهته عبر قطان، عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقا من العلاقات الوطيدة والأخوية بين البلدين.