محمد بن مسعود - الدمام - مبلغ ضخم يفوق الخيال .. لن تصدق كم تبلغ ثروة نجمة مسلسل طاش ما طاش الفنانة ريم عبدالله !

اشتهرت النجمة ريم عبد الله بـ ظهورها في مسلسل طاش ما طاش بـ موسمه الرابع عشر مع الثنائي الشهير عبد الله السدحان وناصر القصبي في سنة 2006 حيث أصبحت من أشهر فناني الخليج العربي.

وطوال 15 سنة واصلت ريم عبد الله مشوارها الفني بالمشاركة في قرابة 30 مسلسل ولها مشاركة سينمائية واحدة مع المخرجة هيفاء المنصور في فيلم وجدة في سنة 2012.

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ثروة ريم عبد الله :

فاجأت ريم عبد الله متابعيها مؤخراً بخبر امتلاكها شركة طيران خاص مع مجموعة من الشركاء، قالت إن قيمتها السوقية تتجاوز حالياً المليار دولار، وأنها قامت منذ سنوات بالتملك فيها عندما كانت قيمتها حينذاك 100 مليون دولار فقط، قبل أن ترتفع بعد سنوات قليلة إلى 10 أضعاف .

وظهرت ريم عبد الله عبر مجموعة من «السنابات» قالت فيها إن حديثها عن شركة الطيران الخاص لم يكن إعلاناً مدفوعاً، بل لأنها صاحبة الشركة، وتتحدث عنها من منطلق سيدات الأعمال.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال النجمة السعودية ريم عبد الله، هو مسلسل الميراث، الذي نافست به السباق الرمضاني الماضي 2021 بمشاركة العديد من النجوم السعوديين.