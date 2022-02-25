محمد بن مسعود - الدمام - مصاب واحد به ينقله لـ 13 .. تحذيرات من مرض خطير جدا ينتشر أسرع من فيروس كورونا

أفاد تقرير نشرته “ABC”، أمس الثلاثاء، أنه تم تسجيل أكثر من 10000 حالة إصابة بفيروس الهربس النطاقي، الذي يسبب جدري الماء، في كوينزلاند العام الماضي، وشوهدت مستويات مماثلة في عام 2020.

وأضاف التقرير بأن للفيروس رقم تكاثر (قيمة R) يصل إلى 13، مما يعني أن شخصا مصابا يمكن أن ينقل الفيروس إلى ما يصل إلى 13 شخصا آخر، اعتمادا على مستويات المناعة.

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وقالت كوينزلاند هيلث، وهي مجموعة من الخدمات التي تهدف إلى تحقيق صحة جيدة ورفاهية لجميع سكان كوينزلاند، إن الفيروس يمكن أن ينتشر بسهولة بين الأشخاص الذين لم يصابوا بالمرض أو لم يتم تطعيمهم ضده.

وأضافت أنها تعتقد أن أعداد حالات جدري الماء ظلت مرتفعة بسبب مجموعة من الأسباب، بما في ذلك أن الأطفال الصغار ما زالوا في طور تعلم ممارسات النظافة الأساسية.

وينتقل جدري الماء من خلال التلامس الوثيق، إما عن طريق الهواء أو التلامس المباشر مع السوائل من البثور التي يسببها.