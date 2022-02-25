محمد بن مسعود - الدمام - شاهد: داعية مصري يثير جدل بعد تصريحه عن ملابس الأطفال وعلاقتها بالتحرش
أحدث الداعية المصري عبدالله رشدي، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تحدثه عن أسباب التحرش بالأطفال وعلاقتها بملابسهم.
و أجاب عبدالله رشدي في بث مباشر مع جمهوره، على سؤال إحدى السيدات قائلا: “إنجي عاطف بتقول اللي تحرش بأطفال في الحضانة كمان لابسين لبس مفتوح”، وفق (روسيا اليوم).
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وتابع” يا إنجي يا حبيبة قلبي، اللبس ده سبب من ضمن مجموعة أسباب يعني مش هو السبب الوحيد اللي بيتحرش بأطفال بيكون عنده كبت جنسي، بسبب المظاهر والمناظر اللي شايفها طول اليوم من الناس اللي لابسة لبس مثير”.
وأثار حديث الداعية المصري جدلا وتباينت الآراء بين مؤيدين له وبين رافضين لوجهة نظره.
وفي وقت سابق، ارتبط اسم رشدي بمتحرش المعادي، بعدما تداول نشطاء صورة تجمعه به، حيث يظهر رشدي وهو يجلس خلف مكتب، برفقته شخصين أحدهما متحرش المعادي، الذي أثارت جريمته الرأي العام في مصر بعد انتشار فيديو يوثق تحرشه بطفلة.
لكن اتضح لاحقا أن الصورة مركبة، والصورة الأصلية تعود لفبراير العام الماضي، من كواليس لقاء مع الداعية، حيث تم استبدال الصحفي الذي أجرى اللقاء بصورة متحرش المعادي.
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