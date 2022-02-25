تضمنت لمحات من تاريخ وثقافة مرحلة التأسيس .. اختتام فعالية “المجلس” بالرياض

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أثرت فعالية ” المجلس ” التي أقيمت خلال الفترة 22 – 24 فبراير الجاري ضمن احتفاء المملكة بذكرى يوم التأسيس من خلال برنامجها العلمي الجوانب الثقافية والتاريخية في مرحلة الدولة السعودية الأولى من خلال ندوات وجلسات حوارية وورش عمل تفاعلية .
وتتناول موضوعات الفعالية التي احتضنها المتحف الوطني بالرياض لمحات من تاريخ الدولة السعودية وصمودها أمام المتغيرات والتحديات، وقراءات لحالة المشهد الأدبي ونتاجه من المخطوطات والمكتبات وفنون الخطوط والزخارف، بالإضافة إلى موضوعات تتصل بواقع الحياة الاجتماعية والثقافية من حيث التقاليد، والموروث، والأزياء، والعمارة، واللهجة المحلية.
وشهد ” المجلس ” في ختام برنامجه مساء اليوم عقد ندوة بعنوان ” الأزياء في عهد الدولة السعودية الأولى ” قدمتها أستاذة الأزياء والمنشورات التقليدية بجامعة الأميرة نورة الدكتورة ليلى البسام اليوم في ندوة ” الأزياء في عهد الدولة السعودية الأولى “، مستعرضة الزي التقليدي السعودي وتسلسله التاريخي وأشكاله وأسماءه بحسب المناطق.
واستعرضت الدكتورة مشاعل الشبيب في الندوة الثانية ” اللهجة المحلية في الدرعية “، ظواهر وألفاظ لغوية في لهجة أهل الدرعية، ومفردات اللهجة وأقرب اللهجات لها مثل لهجة العارض ولهجات وسط نجد، كما تحدثت عن الظواهر الصوتية واستخدامها في لهجة أهل الدرعية.
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