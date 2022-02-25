محمد بن مسعود - الدمام - آخر التطورات .. القوات الروسية تتقدم وتسيطر على مكان نووي خطير .. والرئاسة الأوكرانية تصف الخسائر بالكارثية

علن رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال، مساء اليوم الخميس، أن القوات الروسية قد سيطرت على محطة تشيرنوبيل النووية، في ظل تقارير عن وجود العشرات من القتلى ما بين مدنيين وعسكريين في الهجمات المتواصلة بشكل متقطع منذ الصباح.

فيما قال ميخايلو بودولياك احد مستشاري الرئاسة “بعد معارك شرسة، خسرنا السيطرة على موقع تشيرنوبيل”.

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وكانت كييف تحدثت في وقت سابق عن وقوع معارك قرب المنشأة النووية.

وشهدت المحطة، في العام 1986 اسوأ حادث نووي في التاريخ.

كما أعلنت السلطات الأوكرانية، أنها فقدت السيطرة على مناطق في جنوب البلاد.

وبحسب ما ذكره مسؤولون محليون، لم تعد منطقتا خيرسون وهنيشيسك تخضعان لسيطرة أوكرانيا.

وسبق أن قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الموقف صعب في جنوب البلاد، دون الإفصاح عن تفاصيل.

وذكرت سائل إعلام أوكرانية، إن 20 مروحية روسية هبطت في مطار هوستوميل والمعركة لا تزال مستمرة.

وفي السياق، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم، الغزو الذي قامت به قوات بأنه “إجراء ضروري”.

وقال بوتين في اجتماع مع ممثلي مجتمع الأعمال في روسيا: “ببساطة، لم نُمنح فرصة للتصرف على نحول مختلف”، بحسب مقتطفات ظهرت على شاشة التلفزيون الروسي.

وشدد بوتين بالقول: “لا نستطيع أن نتنبأ بالمخاطر الجيوسياسية على نحو كامل”، وقال إن مجتمع الأعمال يستطيع أن يتوقع من الحكومة الروسية أن تتصرف على نحو يمكن استيعابه.

وأوضح بوتين أنه كان من المتوقع فرض عقوبات على بلاده، ولكنه أكد أن روسيا تظل جزءا من الاقتصاد العالمي، وأنها لا تريد تقويض النظام العالمي.

وحذر بوتين “شركاء” روسيا من عزل بلاده اقتصاديًا.

وجاء ذلك في وقت أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وافقت خلال قمة افتراضية الخميس على فرض “رزم عقوبات مدمّرة” بحقّ روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.

وقال بايدن في تغريدة على تويتر إنّه بحث مع الزعماء الستّة “هجوم الرئيس بوتين غير المبرّر على أوكرانيا واتّفقنا على المضيّ قدماً في رزم العقوبات المدمّرة وغيرها من الإجراءات الاقتصادية لمحاسبة روسيا”. وأضاف “نقف الى جانب شعب أوكرانيا الشجاع”.

من جهتها، أعلنت الأمم المتحدة ، أنها تقوم حاليا بتحريك موظفيها داخل أوكرانيا إلى أماكن آمنة.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في نيويورك إن “جميع موظفي الأمم المتحدة في أوكرانيا في أمان ومحل اهتمام” مشيرًا إلى أن عددهم يبلغ نحو 1500 شخص.

وأضاف: ” نقوم بنقل بعض العاملين وقد أصدرنا تعليمات للموظفين باتخاذ ما يلزم من احتياطات.

وقال دوجاريك إن “هناك مجموعة أساسية من الموظفين ذوي المهام الحساسة لا تزال تعمل في المناطق المحيطة بخط المواجهة”.