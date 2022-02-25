سماء الرياض تضيء ابتهاجاً بيوم التأسيس

محمد بن مسعود - الدمام - ورد الآن : الحرب العالمية الثالثة .. مقاتلات حربية صينية تدخل على خط الحرب في أوكرانيا وتعلن وقوفها إلى جانب روسيا ودوي انفجارات عنيفة في العاصمة الأوكرانية

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