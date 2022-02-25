ماكرون يطالب بوتين بوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي فلاديمير بوتن طالبه خلاله بوقف فوري للعمليات العسكرية الروسية، ومذكرا بأن روسيا تعرض نفسها لعقوبات واسعة النطاق. وقال الكرملين إن بوتن تحدث هاتفيا مع ماكرون وقدم له شرحا وافيا لأسباب التحركات الروسية في أوكرانيا. وأضاف الكرملين أن الاتصال جاء بمبادرة من ماكرون وأن الزعيمين اتفقا على استمرار التواصل بينهما. أخبار قد تهمك

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