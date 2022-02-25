محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : تحطم طائرة عسكرية روسية من طراز AN-26 وهذا مصير كل طاقمها

اعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء اليوم الخميس عن تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز أنتونوف 26 بمقاطعة فولاونيج ومقتل طاقمها وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أعلن، في وقت سابق اليوم، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميًّا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً

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