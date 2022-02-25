محمد بن مسعود - الدمام - ورد الآن : الحرب العالمية الثالثة .. مقاتلات حربية صينية تدخل على خط الحرب في أوكرانيا وتعلن وقوفها إلى جانب روسيا ودوي انفجارات عنيفة في العاصمة الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الخميس، أن طائرات عسكرية صينية اخترقت المجال الجوي لجزيرة تايوان بالتزامن مع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وسط مخاوف من اندلاع الحرب العالمية الثالثة.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية، إن 9 طائرات عسكرية صينية دخلت المجال الجوي التايواني، اليوم.

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هذا وتحاصر الصين الشيوعية تايوان بالسفن الحربية وتعتبرها جزءًا لا يتجزأ من أراضيها، حتى لو أنّ نظامًا منافسًا يحكم الجزيرة منذ العام 1949.

وفي سياق متصل أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، عبر حسابها في موقع تويتر اليوم الخميس أن استغلال ما يحدث في أوكرانيا من قبل تايوان ليس من الحكمة، على حد تعبيرها.

وقالت “ليس من الحكمة أن تحاول سلطات تايوان استغلال قضية أوكرانيا لصالحها”، وعللت ذلك بقولها: “تايوان ليست أوكرانيا، إنها جزء لا يتجزأ من أراضي الصين، وهذه حقيقة تاريخية وقانونية لا جدال فيها”.

وقالت “يتوقف السلام في منطقة تايوان على التطور السلمي للعلاقات عبر المضيق، وليس على شراء أسلحة من قوى خارجية أو السعي للحصول على دعم عسكري أجنبي” مؤكدة أن “استقلال تايوان طريق مسدود”.

تايون ترفع درجة التأهب

ومن جهة أخرى أمرت رئيسة تايوان تساي إنج ون اليوم القوات المسلحة والأمن في الجزيرة بتكثيف المراقبة وتعزيز الدفاعات، في خطوة تهدف إلى الطمأنة في ظل مخاوف من تكرار السيناريو الروسي الأوكراني في تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي.

موقف الصين من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

أعلنت الصين أن روسيا قررت شن عمليتها العسكرية في أوكرانيا بشكل مستقل دون التشاور مع بكين، واعتبرت بكين أن هذه العملية “ليست غزوا”.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشون يينغ، أثناء موجز صحفي عقدته اليوم الخميس: “روسيا دولة كبرى وتتصرف بشكل مستقل بناء على قراراتها الاستراتيجية، ولا تحتاج إلى موافقة الصين قبل اتخاذ أي خطوات”.

وشددت المتحدثة على أن الصين تتابع عن كثب تطورات الوضع في أوكرانيا، داعية جميع الأطراف إلى “ضبط النفس ومنع خروج الوضع عن السيطرة”.

ورفضت هوا وصف العملية العسكرية الروسية بأنها “غزو”، مشيرة إلى أن هذا المصطلح متحيز، وامتنعت عن الإجابة عن أسئلة عما إذا كانت بكين على اتصال مع قادة روسيا وأوكرانيا.

وقالت إن القضية الأوكرانية لها “خلفية تاريخية معقدة جدا” ووراءها “عوامل مختلفة”، مؤكدة أن الصين وروسيا تطوران شراكتهما الاستراتيجية الشاملة على أساس المساواة.

في غضون ذلك، حذرت سفارة الصين في أوكرانيا الخميس رعاياها من “اضطرابات شديدة” ونصحتهم بالبقاء في منازلهم قدر الإمكان.

وأعلنت الصين أنها لا تعتزم القيام بخطوات لفرض عقوبات على روسيا لاعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، مشددة على رفضها لأي قيود أحادية الجانب.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، ردا على سؤال لصحفي عما إذا كانت بكين ستفرض عقوبات على موسكو على خلفية المستجدات في دونباس: “من الواضح أنك لا تفهم بالكامل سياسة الحكومة الصينية. تعارض الصين دائما أي عقوبات أحادية الجانب غير قانونية”.

وشددت المتحدثة على أن “الحكومة الصينية لا تعتبر العقوبات أسلوبا فعالا لتسوية النزاعات”.

الحرب العالمية الثالثة

وتأتي هذه التطورات المتسارعة وسط مخاوف من اندلاع حرب عالمية جديدة وتصدر وسم #الحرب_العالمية_الثالثة موقع تويتر إثر إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، وسماع دوي انفجارات في العاصمة كييف اليوم الخميس.