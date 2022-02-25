محمد بن مسعود - الدمام - ورد للتو : مصر تطلق صريحات مفاجئة بشأن حرب روسيا واكرانيا

أعلنت مصر أنها تتابع بقلق بالغ التطورات المُتلاحقة اتصالًا بالأوضاع في أوكرانيا، حسبما جاء في بيان صحفي لوزارة الخارجية اليوم الخميس.

وأكدت مصر على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، والمساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيًا بما يحافظ على الأمن والاستقرار الدوليين، وبما يضمن عدم تصعيد الموقف أو تدهوره، وتفاديًا لتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وأثرها على المنطقة والعالم.

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً