الجيش الأوكراني: روسيا تهدف لإغلاق كييف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

قال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية تهدف إلى إغلاق العاصمة الأوكرانية كييف مع عمل ممر بري على الساحل الجنوبي باتجاه شبه جزيرة القرم ومنطقة ترانسدنيستريا في مولدوفا.

واشتبكت القوات الأوكرانية مع القوات الروسية الغازية على ثلاث جهات م بعد أن شنت موسكو هجوما بريا وبحريا وجويا في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، مما دفع عشرات الآلاف إلى الفرار من ديارهم.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إنه تحدث إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي أخبره عن “خطط لتسليم أسلحة دفاعية جديدة لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها“.

وقال كوليبا على تويتر “نحتاج لأن يساعدنا العالم”، لكنه لم يقدم تفاصيل.

من جهة أخرى، أفادت الأمم المتحدة أن نحو مئة ألف شخص نزحوا من منازلهم داخل أوكرانيا فيما غادرها آلاف آخرون إلى الخارج، بسبب الهجوم العسكري الروسي.

أخبار قد تهمك

وقالت شابيا مانتو متحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين في المنظمة الدولية لفرانس برس “نعتقد أن نحو مئة ألف شخص اضطروا إلى مغادرة منازلهم والنزوح داخل البلاد، وأن آلافاً عدة عبروا الحدود الدولية“.